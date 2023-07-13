В Україні попри санкції працює клон онлайн-казино Parimatch
Попри те, що букмекерська контора Parimatch перебуває під санкціями, у мережі активно рекламується його клон "BuddyBet", який відкрито пов’язує себе з Parimatch та обіцяє витягнути кошти які застрягли на рахунках РМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналіста Євгена Плінського.
Журналіст розповів, що отримав від одного з підписників повідомлення з пропозицією звернути увагу на діяльність BuddyBet". З`ясувалося, що клон РМ працює без жодних проблем.
"У випадку з фактично клоном "Parimatch" все працює. Сайт https://buddy1.bet/ активний, а рахунок без проблем поповнюється", - повідомив журналіст.
Він також розповів, що заради експерименту зайшов на сайт, зареєструвався і через карту "Монобанк" легко поповнив рахунок на 150 грн. У квитанції, яку отримав новий користувач, зазначили, що отримувачем грошей стала компанія HADLEY POINT LIMITED яка розташована у столиці Кенії Найробі.
Поцікавившись у банку, куди та за що пішли гроші, з`ясувалося, що їх провели за кодом 8299 "Послуги догляду за дитиною".
"Чистої води злочинний "міскодинг" (зміна коду платежу коли поповнюєш рахунок в казино, і ці гроші мають обкладатись податками, але код змінюють і вони йдуть як за послуги або товари)", - констатував Плінський.
У своєму дописі журналіст відмітив Monobank, Національний банк України та MasterCard і попросив пояснити, чому такі платежі взагалі проходять, скільки клонів типу "BuddyBet" працює та що ще треба кому зробити, щоб закрити питання виводу грошей з України за кордон.
Він також закликав відреагувати на історію з "BuddyBet" віце-премʼєра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова та комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.
Нагадаємо, Parimatch - бренд міжнародної холдингової компанії "Parimatch. Представник бренду в Україні - компанія "Parimatch Ukraine".
У березні 2023 року на холдингову компанію було накладено санкції, після чого її діяльність в Україні було припинено.У квітні компанія звільнила половини штату (1100 працівників) з українських офісів.
Відповідно до розслідування СБУ у 2023 році, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації, а у холдинг компанії входили юридичні особи з РФ, які здійснювали господарську діяльність на території окупованого Криму.
Під час розслідування також було виявлено, що у відмиванні гральних коштів Parimatch брали участь Ibox Bank та ТОВ "Фінансова компанія Лео".
Зокрема вони застосовували технологію міскодингу - вигляд шахрайства, при якому код торговця не відповідає виду діяльності бізнесу. Діяльність "Лео" та Ibox дала можливість отримувати тіньовий прибуток понад 2,5 млрд гривень на рік.
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