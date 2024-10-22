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В Україні поновлять один з видів перевірок бізнесу, зупинений на початку війни

Фото: уряд хоче відновити перевірки неформальних трудових відносин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує повернути перевірки бізнесу за додержанням законодавства про працю. Вони були скасовані в березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови уряду розміщений на сайті ФПУ для обговорення.

"Прийняття цього акта забезпечить захист прав працівників, сприятиме боротьбі з тіньовою економікою, підвищенню рівня соціальних гарантій та створенню умов для чесної і здорової конкуренції серед роботодавців", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Зокрема, пропонується внести зміни до постанови Кабінету міністрів від 13 березня 2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану".

Згідно з проєктом, пропонується відновити заходи державного контролю:

  • за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин,
  • достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.

Передбачається, що під час війни вони будуть здійснюються за рішенням Державної служби з питань праці у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

 

Нагадаємо, на початку війни в Україні скасували практично всі перевірки. Це стосувалося як податкових перевірок, так і перевірок ведення бізнесу. Водночас, вони поступово відновлюються. Зокрема, це стосується податкових перевірок, які знову стали законними з грудня 2023 року.

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Кабінет Міністрів України