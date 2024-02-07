В Україні подовжили воєнний стан та з'явиться новий рід військ: новини за 6 лютого

Зеленський доручив Кабміну та Генштабу створити новий рід військ. А Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів

Війна Росії проти України: останні новини

Місто Губкін Бєлгородської області потрапило під "атаку" безпілотників. Влада повідомила, що один БПЛА впав і вибухнув, пошкоджено 4 будинки.

Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині. Ворожа атака по готелю забрала життя двомісячного немовляти. Ще три жінки поранені.

На Куп’янському напрямку наразі не зафіксовано просувань російських військ, а резерви, які стягують окупанти, йдуть на заміну вже знищених.

США планують подвоїти виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні

Начальник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що армія має намір подвоїти виробництво артилерійських снарядів, що використовується в Україні, до жовтня цього року.

За його словами, виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США має зрости з 28 тисяч (з жовтня минулого року - останнього місяця, за який було опубліковано точні цифри) до приблизно 37 тисяч у квітні й вже близько 60 тисяч у жовтні поточного року.

Рада ЄС та Європарламент погодили пакет допомоги Україні на 50 млрд євро

Рада Європейського союзу та Європарламент досягли попередньої згоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility на 50 млрд євро протягом 2024-2027 років. Попередня згода підлягає схваленню цими органами.

Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України протягом цих чотирьох років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною.

Україна вивела з ладу третину Чорноморського флоту РФ

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення вивели з ладу близько 33% Чорноморського флоту Росії.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, українськівійськові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.

У короля Британії Чарльза III рак виявили на ранній стадії

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

"Усі наші думки - з ним і його сім'єю. На щастя, хворобу було виявлено на ранній стадії", - сказав він.

Чарльз планує продовжувати виконувати більшу частину своєї особистої роботи як монарх, включно з щотижневими аудієнціями з прем'єр-міністром і роботою з державними документами, і Сунак сказав, що він перебуває в постійному контакті з королем.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили вдесяте

Верховна Рада 6 лютого продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

Таким чином, цей правовий режим діятиме ще щонайменше до 13 травня 2024 року.

Оператор дронів ГУР розкрив деталі ліквідації ракетного катера "Івановець"

Російський ракетний катер "Івановець" був затоплений внаслідок атаки десяти морських дронів MAGURA, шість з яких вразили ціль.

За атакою стоїть секретний український підрозділ. Один з операторів дронів, повідомив CNN, що дрони MAGURA мають довжину всього кілька метрів і рухаються водними моторами, але у них велика дальність дії - близько 800 кілометрів, що дає його підрозділу можливість запускати свої дрони з великих ділянок берегової лінії України для місій. проти кримських об'єктів.

Зеленський доручив Кабміну та Генштабу створити новий рід військ

"Кабінету міністрів із залученням Генерального штабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі президента.

Використовує як зброю. Байден звинуватив Трампа у перешкоджанні схваленню угоди по кордону

"Я розумію, що колишній президент відчайдушно намагається зупинити цей законопроект. Бо він не хоче вирішити проблему, він хоче отримати зиск з неї. Кому служать республіканці? Трампу чи американському народу? Вони хочуть вирішити проблему чи використати як зброю з політичною метою. Я служу американському народі і я тут, щоб вирішити проблему", - заявив президент США.

ЗСУ підняли український прапор в Кринках на лівому березі Херсонської області

Український стяг підняли бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, повідомляє DeepState.

"Незважаючи на це, важкі бої тривають і радіти ще зарано. Ворог постійно підтягує резерви, намагається витіснити наших бійців, а також велику увагу зосереджує переправі та правому берегу", - додали в DeepState.