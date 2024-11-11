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В Україні починає роботу місія МВФ: що в планах

Україна, Понеділок 11 листопада 2024 08:24
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В Україні починає роботу місія МВФ: що в планах Фото: МВФ надіслав до України місію для підготовки програми (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) починає роботу з 11 листопада. Вона працюватиме для підготовки шостого перегляду програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначив депутат, по маякам станом на зараз в України все добре, багато зробили навіть заздалегідь.

"А ось цікаво як наша влада буде пояснювати, що вже 28-мий день податковий закон не підписаний… який самі ж обіцяли партнерам ще у вересні", - додав Железняк.

Нагадаємо, у 2024 році МВФ може виділити ще один транш Україні на 1,1 млрд доларів за результатами шостого перегляду програми на 15,6 млрд доларів на 2023-2027 роки.

Минулого тижня голова НБУ Андрій Пишний заявив, "інтенсивність взаємодії з МВФ наразі нагадує спринтерський темп на марафонській дистанції - незабаром почне працювати наступна місія". НБУ цілком готовий до шостого перегляду програми, сказав він.

Нагадаємо, у жовтні МВФ оновив базовий та негативний сценарій для економіки України залежно від тривалості та інтенсивності війни. Згідно з базовим сценарієм, війна закінчиться наприкінці 2025 року. Раніше МВФ очікував на її закінчення наприкінці 2024 року.

Негативний сценарій передбачає більш інтенсивні бойові дії та завершення війни у середині 2026 року, що призведе до падіння економіки у 2025 році та стагнації у наступні роки.

Оновлений сукупний дефіцит фінансування у сценарії спаду оцінюється в 187,1 млрд доларів, що на 35,7 млрд доларів вище за базовий прогноз на 2023-2027 роки (151,4 млрд доларів), що потребує додаткових кроків для забезпечення стійкості боргу.

У жовтні України отримала транш від МВФ на 1,1 млрд доларів. Це вже третій транш МВФ із початку року. У березні Україна отримала на 900 млн доларів у березні та 2,2 млрд доларів у липні. Загальна сума з початку року досягла 4,2 млрд доларів.

Верховна Рада 10 жовтня схвалила закон про підвищення податків в Україні. Проте закон досі не підписаний президентом.

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