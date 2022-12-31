В Україні почали вимикати світло через атаку: що відомо

У суботу, 31 грудня, в частині областей України почали вимикати світло через ракетну атаку Росії.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про це зараз.
Наразі відомо про екстрені відключення світла в Одеській, Миколаївській та Черкаській областях.
Одеська область
"У зв’язку з загрозою ракетного удару "Укренерго" проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, в разі влучання в нашу інфраструктуру", - розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Тому, за його словами, зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки.
Миколаївська область
Як повідомили в прес-службі "Миколаївобленерго", станом на 12:55 екстрено відключають електропостачання для споживачів 1 та 3 черги графіку погодинних відключень.
Черкаська область та інші
За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкаській області можливі аварійні відключення електроенергії.
Також екстрені відключення світла через ракетну атаку застосували в Харківській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також у Житомирі.
Кривий Ріг
За даними очільника МВА Олександра Вілкула, через можливу ракетну атаку енергетики почали превентивні відключення електроенергії.
"У тому числі відключили низку насосних міськводоканалу, відправляємо водовозки", - розповів він.
Адреси видачі води
Як повідомлялось, в Україні повідомили про пуски ракет у суботу, 31 грудня. Майже одразу по країні почала ширитись повітряна тривога.
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