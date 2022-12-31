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В Україні почали вимикати світло через атаку: що відомо

Фото: в Україні почали вимикати світло через атаку 31 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 31 грудня, в частині областей України почали вимикати світло через ракетну атаку Росії.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про це зараз.

Наразі відомо про екстрені відключення світла в Одеській, Миколаївській та Черкаській областях.

Одеська область

"У зв’язку з загрозою ракетного удару "Укренерго" проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, в разі влучання в нашу інфраструктуру", - розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Тому, за його словами, зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки.

Миколаївська область

Як повідомили в прес-службі "Миколаївобленерго", станом на 12:55 екстрено відключають електропостачання для споживачів 1 та 3 черги графіку погодинних відключень.

Черкаська область та інші

За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкаській області можливі аварійні відключення електроенергії.

Також екстрені відключення світла через ракетну атаку застосували в Харківській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також у Житомирі.

Кривий Ріг

За даними очільника МВА Олександра Вілкула, через можливу ракетну атаку енергетики почали превентивні відключення електроенергії.

"У тому числі відключили низку насосних міськводоканалу, відправляємо водовозки", - розповів він.

Адреси видачі води

  • мкр. Всебратське-2 (Делві);
  • Військове містечко-35, буд. 6а (Пошта);
  • вул. Алмазна (АТБ);
  • пл. Визволення (Сільпо);
  • ринок на Змичці.

Як повідомлялось, в Україні повідомили про пуски ракет у суботу, 31 грудня. Майже одразу по країні почала ширитись повітряна тривога.

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