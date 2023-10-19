В Україні почали видавати ваучери на навчання саперів: хто може отримати

"Зараз Україна - найбільш замінована країна у світі. Підготовка спеціалістів з розмінування, з одного боку, допоможе відновленню економіки, а, з іншого боку, допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з армії до мирного життя, або в той чи інший спосіб постраждали під час війни", - зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Навчання за професією "сапер" в Україні здійснюватиметься у восьми закладах освіти для наступних категорій громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

учасники бойових дій (УБД);

звільнені з військової служби;

45+ років;

люди, які отримали поранення внаслідок війни;

особи з інвалідністю;

люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Відтепер людина, яка відноситься до вищеназваних категорій, має професійно-технічну, фахову або вищу освіту, зможе отримати ваучер на навчання номіналом до 27 000 гривень та пройти відповідне навчання.

Подати заявку чи дізнатися детальніше про послугу можна за посиланням.

Ваучери на навчання

Переселенці та ветерани війни в Україні зможуть отримати ваучер на безкоштовне навчання у навчальних закладах.

Ваучери доступні, зокрема, для перепідготовки за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра з іншої спеціальності, спеціалізацію або підвищення кваліфікації.

Як в Україні отримати ваучер на безкоштовне навчання і кому він дається - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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