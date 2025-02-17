ua en ru
Пн, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україні почали скасовувати аварійні відключення світла

Понеділок 17 лютого 2025 10:59
UA EN RU
В Україні почали скасовувати аварійні відключення світла Ілюстративне фото: в Україні почали скасовувати аварійні відключення світла 17 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у понеділок, 17 лютого, в Україні застосовувались аварійні графіки відключення електроенергії. Однак у низці областей їх почали скасовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як уточнили в ДТЕК, екстрені відключення світла скасовано у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Однак у разі зміни ситуації - буде повідомлено окремо.

Також екстрені відключення світла було скасовано у Кропивницькому.
В Україні почали скасовувати аварійні відключення світла

Що кажуть в "Укренерго"

В "Укренерго" уточнили, що застосовані вранці аварійні відключення в окремих регіонах - вже скасовані. Триває процес заживлення знеструмлених споживачів.

"Для збалансування енергосистеми - сьогодні вранці в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Першочергово відключались промислові споживачі (там, де це можливо)", - сказано у повідомленні.

Удари по енергосистемі України

Нагадаємо, останні декілька місяців російська армія завдала значних ударів по енергетичній системі України. Українську інфраструктуру було атаковано десятками ракет різних типів та сотнями ударних дронів.

Зокрема ми писали, що на початку лютого у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак тоді в "Укренерго" спростували такі заяви.

Попри це у п'ятницю, 7 лютого, в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії.

Детально про те, яка ситуація буде з електроенергією у випадку значних морозів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Укренерго
NEWS
За добу росіяни втратили на фронті понад 1500 солдатів і 16 танків, - Генштаб
За добу росіяни втратили на фронті понад 1500 солдатів і 16 танків, - Генштаб
DAILY
Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України