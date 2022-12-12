В Украине стало больше пожаров из-за газовых горелок: как обезопасить себя

Украинцы в условиях постоянных исключений свет начали использовать газовые горелки в домах. Из-за неправильного использования в Украине стремительно возросло количество пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По данным спасателей, только за прошедшие сутки в Украине произошло 142 пожара, из них 91 - в жилом секторе. Погибли 10 человек, еще 6 пострадали.

В ГСЧС призвали украинцев соблюдать правила безопасности и дали несколько советов: