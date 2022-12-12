В Украине стало больше пожаров из-за газовых горелок: как обезопасить себя
Фото: украинцам дали советы по использованию газовых горелок (freepik com)
Украинцы в условиях постоянных исключений свет начали использовать газовые горелки в домах. Из-за неправильного использования в Украине стремительно возросло количество пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
По данным спасателей, только за прошедшие сутки в Украине произошло 142 пожара, из них 91 - в жилом секторе. Погибли 10 человек, еще 6 пострадали.
В ГСЧС призвали украинцев соблюдать правила безопасности и дали несколько советов:
- покупайте сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж;
- неукоснительно следуйте инструкциям производителя;
- газовая горелка рассчитана для использования на открытом воздухе, поэтому в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция;
- проверяйте целостность баллончика, отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора;
- Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.
Напомним, ранее спасатели дали украинцам советы, как подготовиться к длительным отключениям света или блэкаута.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.