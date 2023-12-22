По Україні плюсова температура, але в Карпатах негода: прогноз синоптиків

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем. Можлива ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. На заході можливі пориви 15-20 м/с, а в Карпатах до 20-25 м/с. У горах очікується хуртовина.

Температура повітря вдень +1 +6 градусів, на півдні +5 +10 градусів. Вночі температура опуститься до +4 -1, у південних областях буде +2 +7 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, вдень можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря протягом доби у Києві від +1 до +3 градусів.