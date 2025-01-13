В Україні планують створити "Пентагон державних реєстрів", - Стефанішина

Про це розповіла віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми забезпечуємо відновлення на майданчиках, які мають належний механізм захисту відповідних даних від можливих атак. Також вже розроблено план створення такого собі "Пентагону" для державних реєстрів, який, ми очікуємо, буде швидко імплементований. Відповідна команда вже працює над запуском цієї ініціативи", - розповіла Стефанішина.

Вона заявила, що метою Росії під час масштабної кібератаки був у першу чергу підрив функціональності держави.

"Цієї мети досягнуто не було, за що я окремо дуже дякую фахівцям Мін’юсту. Проте кібервійна ведеться 24 години на добу сім днів на тиждень. Поки триває повномасштабна війна з Росією, триватиме і кібервійна", - сказала вона.