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В Украине планируют создать "Пентагон государственных реестров", - Стефанишина

Понедельник 13 января 2025 13:26
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В Украине планируют создать "Пентагон государственных реестров", - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министерство юстиции планирует имплементировать новый механизм защиты данных. Он станет своеобразным "Пентагоном государственных реестров".

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы обеспечиваем восстановление на площадках, которые имеют надлежащий механизм защиты соответствующих данных от возможных атак. Также уже разработан план создания некоего "Пентагона" для государственных реестров, который, мы ожидаем, будет быстро имплементирован. Соответствующая команда уже работает над запуском этой инициативы", - рассказала Стефанишина.

Она заявила, что целью России во время масштабной кибератаки был в первую очередь подрыв функциональности государства.

"Эта цель достигнута не была, за что я отдельно очень благодарна специалистам Минюста. Однако кибервойна ведется 24 часа в сутки семь дней в неделю. Пока идет полномасштабная война с Россией, будет продолжаться и кибервойна", - сказала она.

Что предшествовало

Напомним, в декабре вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила о кибератаке на государственные реестры, из-за которой была остановлена работа Единого и Государственных реестров, принадлежащих Министерству юстиции. По ее словам, атаку совершили российские хакеры, а на восстановление реестров понадобится примерно две недели.

Подробно о кибератаке - в материале РБК-Украина.

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Ольга Стефанишина
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