В Україні планують підвищити податки, альтернатив немає, - Гетманцев

Україна планує підвищити видаткову, а також дохідну частину бюджету. До кінця року потреби країни обійдуться щонайменше в 300 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Як відзначив Гетманцев, одним з додаткових джерел фінансування армії буде підвищення податків.

"Так, нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо коштом наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів", - пояснив він.

За його словами, сьогодні уряд підраховує усі потреби, які є дуже великими. Мова йде про щонайменше 300 мільярдів гривень до кінця поточного року.

"Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабміну. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в тому числі ПДВ, ВЗ та акцизів", - відзначив Гетманцев.

Підвищення податків

Як розповідав міністр фінансів України Сергій Марченко, пів року тому Національна стратегія доходів не передбачала підвищення податків на першому етапі. Втім, тиск з боку видатків через війну демонструє те, що реальність є іншою.

Також нещодавно у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне. Експерти пояснювали, наскільки сильно це може вплинути на ціни.