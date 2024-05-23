ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні планують підвищити податки, альтернатив немає, - Гетманцев

Четвер 23 травня 2024 17:35
UA EN RU
В Україні планують підвищити податки, альтернатив немає, - Гетманцев Фото: в Україні планують підвищити податки, альтернатив немає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна планує підвищити видаткову, а також дохідну частину бюджету. До кінця року потреби країни обійдуться щонайменше в 300 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Як відзначив Гетманцев, одним з додаткових джерел фінансування армії буде підвищення податків.

"Так, нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо коштом наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів", - пояснив він.

За його словами, сьогодні уряд підраховує усі потреби, які є дуже великими. Мова йде про щонайменше 300 мільярдів гривень до кінця поточного року.

"Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабміну. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в тому числі ПДВ, ВЗ та акцизів", - відзначив Гетманцев.

Підвищення податків

Як розповідав міністр фінансів України Сергій Марченко, пів року тому Національна стратегія доходів не передбачала підвищення податків на першому етапі. Втім, тиск з боку видатків через війну демонструє те, що реальність є іншою.

Також нещодавно у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне. Експерти пояснювали, наскільки сильно це може вплинути на ціни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити