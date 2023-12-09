В Україні підвищили прогноз збору зерна через рекордну урожайність

За даними міністерства, збільшився рівень врожайності зернових - до 54,7 ц/га. Це рекордний показник для України, перед цим найбільший рівень врожайності зернових був у 2021 році, він становив 53,6 ц/га.

"Власне, це і дозволило в черговий раз переглянути у сторону збільшення обсяги виробництва цьогорічного врожаю та, зокрема, збільшити показники виробництва кукурудзи з 28,5 млн тонн до понад 30 млн тонн", - йдеться в повідомленні.

Прогноз валового збору виробництва зернових культур збільшений до 59,7 млн тонн. Обсяги збору олійних культур залишаються без змін і складають 21,6 млн тонн. Загальний обсяг врожаю зернових та олійних культур на поточний рік наразі становить 81,3 млн тонн. Минулого року було зібрано 76,2 млн тонн (55,3 млн тонн зерна та 20,9 млн тонн олійних).

За попередніми оцінками, у 2023 році аграрії зберуть зернових у таких обсягах: пшениці - 22,2 млн тонн, ячменю - 5,8 млн тонн та кукурудзи - 30,1 млн тонн.

Що стосується олійних культур, то врожай соняшнику залишився на рівні 13 млн тонн, соєвих бобів - 4,6 млн тонн. Збір ріпаку завершено - понад 4 млн тонн.

Зміни прогнозу

Нагадаємо, що загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 1 млн га, ніж торік, й становила 10,9 млн га. На початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн. Це було на 13% менше по відношенню до показника 2022 року.

У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року. На початку вересня, завдяки сприятливим погодним умовам, були всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивну сторону до 76,7 млн тонн, а відтак у жовтні - до 79,1 млн тонн та вже нині - до 81,3 млн тонн.

Врожайність

Як зазначають в НБУ, завдяки високій врожайності та швидшим темпам збору станом на 1 грудня 2023 року обсяги врожаю перевищували минулорічні показники на відповідну дату: сої - на 33%, соняшнику - на 21%, цукрових буряків - на 33%, кукурудзи - на 68%. Проте у 2023 році очікується низька рентабельність зернових, у тому числі внаслідок складнощів з експортом.

Водночас рекордний врожай зернових та зернобобових в Україні зібрали у 2021 році - 84 млн тонн. Разом з олійними було зібрано 106 млн тонн.

Високий урожай цього року був одним з основних чинників низької інфляції у другій половині 2023 року, яка впала до 5,1% - найнижчого рівня з 2020 року.