В Україні підтримують добудову Хмельницької АЕС для підсилення енергосистеми, - економіст

Він розповів, що атомні електростанції є основою української енергетики, бо вони дають стимул для розвитку освіти та фундаментальної науки.

"Але ключовою проблемою тут є окупація росіянами Запорізької АЕС, найбільшої у Європі. Вирішити цю проблему можна за рахунок введення нових атомних потужностей. І проект добудови двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС є в цьому контексті, оптимальним", - написав Кущ.

Економіст додав, що для цього парламент має схвалити закон про купівлю двох атомних реакторів у Болгарії.

"Згідно із опитуванням, 80% українців підтримують розвиток ядерної енергетики в Україні, зокрема і шляхом добудови двох блоків на ХАЕС. Найбільше проєкт підтримує молодь, а також жителі півдня та сходу країни, адже в України є всі можливості для цього", - підкреслив Кущ.

Нагадаємо, відповідно до опитування групи «Рейтинг», 80% українців підтримують закінчення будівництва Хмельницької АЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів сприяти добудові Хмельницької АЕС.