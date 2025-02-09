В Україні підтримують добудову Хмельницької АЕС для підсилення енергосистеми, - економіст

80% українців підтримує добудову Хмельницької АЕС, бо це необхідно для введення нових енергетичних потужностей в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Олексія Куща.
Він розповів, що атомні електростанції є основою української енергетики, бо вони дають стимул для розвитку освіти та фундаментальної науки.
"Але ключовою проблемою тут є окупація росіянами Запорізької АЕС, найбільшої у Європі. Вирішити цю проблему можна за рахунок введення нових атомних потужностей. І проект добудови двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС є в цьому контексті, оптимальним", - написав Кущ.
Економіст додав, що для цього парламент має схвалити закон про купівлю двох атомних реакторів у Болгарії.
"Згідно із опитуванням, 80% українців підтримують розвиток ядерної енергетики в Україні, зокрема і шляхом добудови двох блоків на ХАЕС. Найбільше проєкт підтримує молодь, а також жителі півдня та сходу країни, адже в України є всі можливості для цього", - підкреслив Кущ.
Нагадаємо, відповідно до опитування групи «Рейтинг», 80% українців підтримують закінчення будівництва Хмельницької АЕС.
Раніше президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів сприяти добудові Хмельницької АЕС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.