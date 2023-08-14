Україні отримала потужний важіль для розблокування портів для всіх вантажів, - Водовіз

"Про повне розблокування портів нарешті почали говорити. Ми чули виступ президента Зеленського про те, що ми зараз розмовляємо не тільки про зерновий коридор, ми розмовляємо про відкриття портів у широкому сенсі цього слова. Так, щоби будь-яка продукція могла виходити через наші порти. Я оцінюю такий сигнал дуже позитивно. Можна очікувати, що переговори з ООН, з Туреччиною, з росією будуть зараз мати трошки інший характер", - зауважив Водовіз.

Він наголосив: атаками на російські кораблі Україна показала свою силу, і поставила РФ в умови, коли їй доведеться більше платити за свої вантажі.

"Ми показали, що можемо атакувати їхні кораблі, їхні порти. Тепер власники суден, страхові компанії збільшили фрахт, збільшили страховки в 10-20 разів. Що це значить? Що частина російських товарів стали неконкурентними. Вони не можуть їх вивозити зі своїх портів. Стурбованість страхових компаній наростає, росіяни стикаються з дуже великою проблемою. І я маю велику надію, що наші військові на цьому не зупиняться. І тоді вже незабаром страхові компанії відмовляться страхувати російські судна, які йдуть у Новоросійськ чи в будь-який порт азово-чорноморського басейну", - пояснив він.

За його словами, зараз всі західні ЗМІ багато уваги приділяють розблокуванню українських портів.

"Тема набула дуже широкого розголосу, і зараз всі дивляться, як наша влада правильно проведе історію з повним відкриттям портів. За цим дивляться і Європа, і Америка, і самі інтересанти відкриття портів. Це буде потужною перемогою України. Я б ще хотів додати, що нам давно вже пора відкривати якийсь морський фронт. Це стане вагомим аргументом у переговорах, і ми розблокуємо наші порти для всіх товарів", - резюмував Водовіз.

Нагадаємо, Україна здійснила атаку на російський корабель "Олєнєгорський горняк" у найбільшому торговому порту РФ в Новоросійську. Трохи пізніше стало також відомо про удар України по танкеру SIG, який доправляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії. Після цього Україна офіційно повідомила, що 6 найбільших портів РФ - Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань, - є небезпечними для судноплавства.

Своєю чергою військові експерти заявили, що атаками на кораблі Україна довела Росії, що блокування портів можливе з двох боків, і поставила агресору ультиматум: або Чорне море буде розблоковане для всіх цивільних вантажів України і Росії, або плавати в ньому не буде ніхто. Це дає Україні потужний важіль для розблокування портів для всіх видів продукції.