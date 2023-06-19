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В Україні організують місця тимчасового зберігання сміття у прифронтових районах

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Понеділок 19 червня 2023 18:44
В Україні організують місця тимчасового зберігання сміття у прифронтових районах Фото: в Україні організують місця тимчасового зберігання сміття у прифронтових районах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український уряд планує ініціювати облаштування місць тимчасового зберігання сміття у громадах, де велися чи ведуться бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Кабмін почав ухвалювати порядок управління побутовими відходами в умовах військового стану в громадах, де були або продовжуються бойові дії. Він діятиме і під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Прописуємо алгоритм дій щодо облаштування місць тимчасового зберігання сміття з відповідними вимогами екологічної, пожежної безпеки та охорони. Таким чином, убезпечимо наші міста та села від захаращення сміттям", - розповів глава українського уряду.

Екологічні проблеми в Україні на фоні війни

Нагадаємо, через вторгнення в Україну російських окупантів у нашій країні фіксують велику кількість екологічних проблем.

Особливо актуальною ця тема стала після підриву ворогом Каховської ГЕС. Внаслідок цього у Дніпро потрапила велика кількість машинного масла, сміття, частини будівель і не тільки. При цьому є ймовірність того, що поля на півдні країни можуть стати пустелями.

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