UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні оновили ПДР: що зміниться для водіїв

Ілюстративне фото: в Україні оновили ПДР (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю, 20 жовтня, підтримав зміни у правилах дорожнього руху. Вони стосуються перевезення дітей та увімкнення фар за межами населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, зміни в ПДР внесені з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Тепер водіям всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами доведеться вмикати під час руху денні ходові вогні. В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Зауважимо, раніше в УКраїні таке правило діяло в період осіннє-зимового сезону. Тепер воно буде діяти цілий рік.

Також заборонено перевозити дітей зрістом менше 150 сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Також заборонено перевезення дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.

Було уточнено  перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Зміни для водіїв у 2023 році

Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект, який стосується запровадження штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниПДРАвтомобільний рух