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В Україні оновили наповнення "пакету малюка": подорожчав на тисячу гривень

Фото: в Україні оновили наповнення "пакету малюка" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні з 2024 року змінилося наповнення "пакету малюка". Він подорожчав майже на тисячу гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

За інформацією відомства, з 1 січня вартість "пакету малюка" зросла з 6816 до 7689 гривень. Це сталося на тлі зростання прожиткового мінімуму.

Тепер у бебі-бокси додадуть нові та збільшать кількість товарів, які користуються попитом, зокрема, багаторазові вологостійкі пелюшки та теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки).

Також збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, зате зменшено кількість одягу маленького розміру, з якого малюки швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки).

Новий зміст "пакету малюка" було затверджено наказом Міністерства соцполітики від 2 січня 2024 року.

"Пакет малюка"

Нагадаємо, кожна українська сім'я, у якої народилася дитина, може отримати від держави допомогу. Йдеться про "пакет малюка" (бебі-бокс).

Більш детально про те, хто може отримати його та як його отримати, - у матеріалі РБК-Україна.

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