В Україні оголосили збір на дрони для прикордонників

У марафоні "Єдині новини" запустили збір коштів на безпілотники для військових Держприкордонслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінкульту.
Щоб приєднатися до збору коштів, необхідно сканувати QR-код на фото нижче.
Крім того, всі реквізити для допомоги можна знайти на сайті ДПСУ.
Нагадаємо, українським захисникам на фронті у Донецькій та Херсонській областях потрібна допомога. Волонтери організували терміновий збір на потреби ЗСУ.
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