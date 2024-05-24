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В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоди

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 15:57
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В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоди Архівне фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні сьогодні, 24 травня, очікується штормове попередження. Негода триватиме до кінця доби і накриє майже всю територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

При цьому в ДСНС посилаються на попередження від Укргідрометцентру.

"Найближчим часом і до кінця доби в більшості західних, центральних, південних та Житомирській областях очікуються грози", - пишуть у службі.

Також очікуються шквали 15-20 м/с, що є I рівнем небезпеки.

Як уберегтися під час грози

Фахівці повідомляють, що під час грози існують ризики можливої появи кульової блискавки, тож краще не тримати вікна та двері відчиненими та поменше користуватися електроприладами.

Також під час грози на вулиці краще триматися якомога далі від ліній електропередачі, білбордів і рекламних щитів. Детальніше про поради, які можуть уберегти здоров'я людини під час грози, можна прочитати за посиланням.

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Гідрометцентр Житомир ДСНС Штормове попередження
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