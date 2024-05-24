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В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

Украина, Пятница 24 мая 2024 15:57
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В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды Архивное фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине сегодня, 24 мая, ожидается штормовое предупреждение. Непогода продлится до конца суток и накроет почти всю территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

При этом в ГСЧС ссылаются на предупреждение от Укргидрометцентра.

"В ближайшее время и до конца суток в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях ожидаются грозы", - пишут в службе.

Также ожидаются шквалы 15-20 м/с, что является I уровнем опасности.

Как уберечься во время грозы

Специалисты сообщают, что во время грозы существуют риски возможного появления шаровой молнии, поэтому лучше не держать окна и двери открытыми и поменьше пользоваться электроприборами.

Также во время грозы на улице лучше держаться подальше от линий электропередачи, билбордов и рекламных щитов. Подробнее о советах, которые могут уберечь здоровье человека во время грозы, можно прочесть по ссылке.

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Гидрометцентр Житомир ГСЧС Штормовое предупреждение
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