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В Україні оголосили повітряну тривогу: попереджають про пуски балістики та зліт Ту-22

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Київ, Субота 05 серпня 2023 06:03
В Україні оголосили повітряну тривогу: попереджають про пуски балістики та зліт Ту-22 Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У низці областей у центрі, на сході та півдні України оголосили повітряну тривогу сьогодні вранці, 5 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

В Україні оголосили повітряну тривогу: попереджають про пуски балістики та зліт Ту-22Жителів регіонів, в яких оголосили повітряну тривогу, до її закінчення просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

У чому причина повітряної тривоги?

Моніторингові паблики повідомляють, що є небезпека застосування окупантами балістичного озброєння.

Крім того, повідомляється, що з аеродрому Моздок (Північний Кавказ, РФ) злетіли реактивні бомбардувальники Ту-22м3. Їх кількість точно не відома.

Росія може готувати новий ракетний удар

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" попереджали, що Росія може завдати ракетного удару по Україні після останніх атак із застосуванням дронів-камікадзе.

Зокрема, окупанти тримають у Чорному морі носії крилатих ракет. Військові попереджають, що рівень ракетної загрози залишається високим.

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