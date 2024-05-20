В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31 (отбой)

В Украине сегодня днем, 20 мая, объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет российского МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины .

"Ракетная опасность по всей территории Украины!", - заявили военные.

Скриншот: Карта тревог (alerts.in.ua)

Отмечается, что причиной этого стал взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Позже военные сообщили о взлете еще одного МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Стоит отметить, что МиГ-31 является ракетоносителем "Кинжалов".

Возможны пуски ракет

В 18:22 Воздушные силы предупредили, что россияне подняли в воздух шесть МиГ-31. С аэродрома "Саваслейка" - 4, из Астрахани - 2!

"Возможны пуски "Кинжалов"!", - добавили военные.

Отбой тревоги

В 18:49 Воздушные силы Украины объявили отбой воздушной тревоги, которая была связана со взлетом российских МиГ-31.