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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

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Вівторок 08 серпня 2023 18:00
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні вдень вівторка, 8 серпня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Українців попереджають про зліт російського винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як повідомляють Повітряні сили, тривогу було оголошено через взліт російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - сказано у повідомленні.

Де оголошена тривога

Станом на 11:42 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Фото: карта тривог (скріншот)

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