Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні вдень вівторка, 8 серпня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Українців попереджають про зліт російського винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як повідомляють Повітряні сили, тривогу було оголошено через взліт російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. "Вся Україна - ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - сказано у повідомленні. Де оголошена тривога Станом на 11:42 мапа повітряних тривог виглядає так: Фото: карта тривог (скріншот)