В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

В Украине днем вторника, 8 августа, объявлен сигнал воздушной тревоги. Украинцев предупреждают о взлете российского истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Как сообщают Воздушные силы, тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. "Вся Украина – ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении. Обновлено 18:25. В Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Где объявлена тревога По состоянию на 11:42, карта воздушных тревог выглядит так: Фото: карта тревог (скриншот)