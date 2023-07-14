В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: РФ підняла у повітря МіГ-31К

Оновлено 19:05

У регіонах України почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Станом на 18:40 повітряну тривогу оголошено у всіх регіонах України.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

У Повітряних силах повідомляють про зліт винищувача МіГ-31К. За інформацією моніторингових каналів, всього злетіло два такі літаки, їх підняли з аеродрому "Саваслейка".

Російські обстріли

Зазначимо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників та ракет. Зокрема, для своїх ударів ворог використовує гіперзвукові ракети "Кинджал", які запускає з винищувачів МіГ-31К.

Українським захисникам вдається збивати такі ракети за допомогою зенітних ракетних комплексів Patriot. Наприклад, у травні під час однієї з таких атак було знищено одразу сім "Кинджалів".

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап назвав у коментарі РБК-Україна головні міфи про "Кинджали".