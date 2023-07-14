В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: РФ підняла у повітря МіГ-31К

В Україні сьогодні, 14 липня, увечері оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російської авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено 19:05
У регіонах України почали оголошувати відбій повітряної тривоги.
Станом на 18:40 повітряну тривогу оголошено у всіх регіонах України.
У Повітряних силах повідомляють про зліт винищувача МіГ-31К. За інформацією моніторингових каналів, всього злетіло два такі літаки, їх підняли з аеродрому "Саваслейка".
Зазначимо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників та ракет. Зокрема, для своїх ударів ворог використовує гіперзвукові ракети "Кинджал", які запускає з винищувачів МіГ-31К.
Українським захисникам вдається збивати такі ракети за допомогою зенітних ракетних комплексів Patriot. Наприклад, у травні під час однієї з таких атак було знищено одразу сім "Кинджалів".
Нагадаємо, раніше авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап назвав у коментарі РБК-Україна головні міфи про "Кинджали".
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