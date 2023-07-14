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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: РФ підняла у повітря МіГ-31К

Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 14 липня, увечері оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 19:05

У регіонах України почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Станом на 18:40 повітряну тривогу оголошено у всіх регіонах України.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

У Повітряних силах повідомляють про зліт винищувача МіГ-31К. За інформацією моніторингових каналів, всього злетіло два такі літаки, їх підняли з аеродрому "Саваслейка".

Російські обстріли

Зазначимо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників та ракет. Зокрема, для своїх ударів ворог використовує гіперзвукові ракети "Кинджал", які запускає з винищувачів МіГ-31К.

Українським захисникам вдається збивати такі ракети за допомогою зенітних ракетних комплексів Patriot. Наприклад, у травні під час однієї з таких атак було знищено одразу сім "Кинджалів".

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап назвав у коментарі РБК-Україна головні міфи про "Кинджали".

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