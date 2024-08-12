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В Україні оголошено тривогу через загрозу балістичної атаки

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці областей ввечері понеділка, 12 серпня, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку тривога була оголошена у східних та південних областях. Згодом загроза поширилась на Київ та область, а вже після цього в центральних та північних областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття," - повідомиил у Повітряних силах.

Оновлено о 18:55.

У Києві та решті областей оголошено про відбій тривоги. Однак тривога все ще триває у Сумській області.

Також, під час загрози повідомлялось про вибух у місті Харків.

Нагадаємо, в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Жителів областей, де оголошено тривогу, закликають зберігати спокій і у разі загрози проходити до укриттів.

Де оголошено тривогу

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни в ніч на 11 серпня направили на Київ балістичні ракети та дрони.

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