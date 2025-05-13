В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу російського МіГ-31К

В Україні ввечері вівторка, 13 травня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став повторний зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні. Водночас, незадовго до цього у південних областях попереджали про загрозу балістичного удару. На тлі цього в Одесі було чути звуки вибухів. Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Де оголошено тривогу