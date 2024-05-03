В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні вдень п'ятниці, 3 травня. Причиною був зліт російський МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Спочатку, о 15:06, сигнал тривоги було оголошено у Києві, а через декілька хвилин він поширився по решті міст та областей.

"Активність ворожої тактичної авіації, МіГ-31К! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей де оголошена повітряна тривога", - повідомили у Повітряних силах.

Під час злету цього літака існує загроза ракетного удару по Україні, адже МіГ є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Оновлено о 15:35.

У Києві та решті регіонів було оголошено про відбій тривоги. Однак вже о 15:35 тривогу повторно оголошено було у Житомирській області. А вже о 15:40 - там було оголошено про відбій тривоги.

"Житомирська область - ракетна небезпека", - написали Повітряні сили.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Ракетні та дронові удари по території України

З початку весни Росія значно збільшили кількість атак по українських містах. Для цього росіяни використовують ракети та безпілотники різного типу.

Через затримку із фінансуванням військової допомоги від США українське ППО було виснажене. Це призвело до того, що росіяни змогли завдати ударів по критичній інфраструктурі України. Було знищено декілька ТЕЦ та ТЕС.

29 квітня росіяни атакували південне місто Одеса, використавши для цього ракету зі шрапнеллю. А в ніч на 2 травня в Одесі росіяни поцілили по сортувальному депо "Нової пошти".

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