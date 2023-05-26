В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски ракет і дронів
Масштабну повітряну тривогу у багатьох регіонах України оголосили сьогодні вночі, 26 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Моніторингові паблики повідомляють, що російські війська запустили з кількох напрямків територією України дрони-камікадзе. Також, за попередньою інформацією, повідомляється про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників із району Каспійського моря.
У МВС України зробили заяву про повітряну тривогу
У МВС України закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також нагадали про те, що заборонено знімати роботу сил ППО та необхідно дотримуватись інформаційної тиші.
У Києві оголосили повітряну тривогу
У Києві та області оголосили повітряну тривогу. Попередження про небезпеку з повітря також поширилося на центральні та північні регіони.
Жителів Дніпропетровської області закликали не ігнорувати повітряну тривогу
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що важливо обов'язково відреагувати на тривогу і перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
Крім того, він наголосив, що у Кривому Розі також спостерігається загроза.
Повітряна тривога поширилася на захід країни
Повітряна тривога станом на 3.48 поширилася на всю територію України.
Єрмак прокоментував повітряну тривогу в Україні
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав уважно поставитися до тривог.
Війська РФ завдавали ударів по Україні останнім часом
Нагадаємо, що в останні тижні окупанти стали значно частіше вдаватися до ракетних та дронових атак по Україні. Переважно атаки наносяться в темний час доби.
Так, минулої ночі окупанти випустили Україною 36 дронів-камікадзе. Усі цілі знищили мули ППО. У Силах оборони пояснюють, що таким чином війська РФ намагаються перенести анонсований контрнаступ ЗСУ, а також хочуть виявити слабкі місця у протиповітряній обороні України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .