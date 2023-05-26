В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пусках ракет и дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Мониторинговые паблики сообщают, что российские войска запустили с нескольких направлений по территории Украины дроны-камикадзе. Также, по предварительной информации, сообщается о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков с района Каспийского моря.

В МВД Украины сделали заявление о воздушной тревоге

В МВД Украины призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также напомнили о том, что запрещено снимать работу сил ПВО и необходимо соблюдать информационную тишину.

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и области объявили воздушную тревогу. Предупреждение об опасности с воздуха также распространилось на центральные и северные регионы.