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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пусках ракет и дронов

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Киев, Пятница 26 мая 2023 02:48
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пусках ракет и дронов Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Масштабную воздушную тревогу во многих регионах Украины объявили сегодня ночью, 26 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Мониторинговые паблики сообщают, что российские войска запустили с нескольких направлений по территории Украины дроны-камикадзе. Также, по предварительной информации, сообщается о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков с района Каспийского моря.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пусках ракет и дронов

В МВД Украины сделали заявление о воздушной тревоге

В МВД Украины призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также напомнили о том, что запрещено снимать работу сил ПВО и необходимо соблюдать информационную тишину.

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и области объявили воздушную тревогу. Предупреждение об опасности с воздуха также распространилось на центральные и северные регионы.

Войска РФ наносили удары по Украине в последнее время

Напомним, что в последние недели оккупанты стали значительно чаще прибегать к ракетным и дроновым атакам по Украине. Преимущественно, атаки наносятся в темное время суток.

Так, прошлой ночью оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе. Все цели уничтожили илы ПВО. В Силах обороны объясняют, что таким образов войска РФ пытаются перенести анонсированное контрнаступление ВСУ, а также хотят обнаружить слабые места в противовоздушной обороне Украины.

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Вторжение России в Украину воздушная тревога
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