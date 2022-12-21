ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Беларуси подняты истребители

Новина українською →
Украина, Среда 21 декабря 2022 12:34
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Беларуси подняты истребители Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога 21 декабря
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 21 декабря, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси подняли в небо российские истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины начиная с 12:24.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Беларуси подняты истребители

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет сразу двух истребителей А-50 на аэродроме Барановичи в Беларуси.

Кроме того, на аэродроме Мачулищи зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ, а с аэродрома Барановичи - взлет истребителя.

Обновлено 12.43. Известно уже о 10 истребителях, поднятых в небо.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление