В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Беларуси подняты истребители

В среду, 21 декабря, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси подняли в небо российские истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины начиная с 12:24. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет сразу двух истребителей А-50 на аэродроме Барановичи в Беларуси. Кроме того, на аэродроме Мачулищи зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ, а с аэродрома Барановичи - взлет истребителя. Обновлено 12.43. Известно уже о 10 истребителях, поднятых в небо. Новость дополняется...