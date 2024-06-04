В Україні оголошена масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

Спочатку, о близько 21:45 сигнал тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на всю територію України.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили.

Зауважимо, в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

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