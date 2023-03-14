В Україні очікуються опади. Синоптики назвали регіони

У середу, 15 березня, в Україні місцями очікується дощ, дощ зі снігом. Не виключені пориви вітру до 18 м/с, причому на термометрах - +9...+14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Температура повітря
Вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла.
Туман та вітер
У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, південний (у західних областях з переходом на північно-західний), 7-12 м/с, вночі та вранці у північних, центральних та східних областях місцями пориви 15-18 м/с.
Як повідомлялось, у Києві сьогодні, 14 березня оголосили штормове попередження. Сильний вітер протримається в столиці до кінця доби.
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