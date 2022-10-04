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В Україні обмежили ціни на низку ліків

Фото: в Україні обмежили ціни на низку ліків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів ухвалив рішення ввести обмеження цін на деякі лікарські засоби, які купують за бюджетні гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram.

За його словами, ціни обмежили на ліки, які зареєстровані в Україні, та включені до Національного переліку лікарських засобів. Також обов'язковою умовою є висновок уповноваженого органу з рекомендаціями щодо включення лікарського засобу до Національного переліку.

При цьому Мельничук зазначив, що також Кабмін передбачив затвердження Міністерством охорони здоров'я відповідного реєстру граничних цін на ліки, які відповідають перерахованим вище вимогам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін України підтримав регулювання обігу канабісу в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

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