В Україні реорганізують три виші. Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів схвалив постанови про реорганізацію трьох вишів у Львові, Києві та Харкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
Рішення стосується таких вишів:
Зазначається, що рішення ухвалені з метою оптимізації мережі наукових установ та закладів вищої освіти, поліпшення управління, посилення кадрового потенціалу, дослідницької бази, можливостей додаткового залучення конкурсного і позабюджетного фінансування наукової діяльності дослідницьких інституцій.
Водночас це дасть можливість університетам посилити дослідницьку складову в освітньому процесі.
В Україні планують скоротити кількість закладів вищої освіти. У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що модернізація ВНЗ тісно пов'язана з демографічним чинником.
Зокрема, до кінця лютого в Україні має відбутися п'ять або шість об'єднань університетів.
Про те, чому скоротять кількість університетів та як це буде відбуватися, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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