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В Україні реорганізують три виші. Кабмін ухвалив рішення

Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів схвалив постанови про реорганізацію трьох вишів у Львові, Києві та Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Рішення стосується таких вишів:

  • Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Науково-дослідний інститут українознавства приєднали до КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Зазначається, що рішення ухвалені з метою оптимізації мережі наукових установ та закладів вищої освіти, поліпшення управління, посилення кадрового потенціалу, дослідницької бази, можливостей додаткового залучення конкурсного і позабюджетного фінансування наукової діяльності дослідницьких інституцій.

Водночас це дасть можливість університетам посилити дослідницьку складову в освітньому процесі.

В Україні скоротять кількість університетів 

В Україні планують скоротити кількість закладів вищої освіти. У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що модернізація ВНЗ тісно пов'язана з демографічним чинником.

Зокрема, до кінця лютого в Україні має відбутися п'ять або шість об'єднань університетів.

Про те, чому скоротять кількість університетів та як це буде відбуватися, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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