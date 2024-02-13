В Україні реорганізують три виші. Кабмін ухвалив рішення

Рішення стосується таких вишів:

Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка;

Науково-дослідний інститут українознавства приєднали до КНУ імені Тараса Шевченка;

Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Зазначається, що рішення ухвалені з метою оптимізації мережі наукових установ та закладів вищої освіти, поліпшення управління, посилення кадрового потенціалу, дослідницької бази, можливостей додаткового залучення конкурсного і позабюджетного фінансування наукової діяльності дослідницьких інституцій.

Водночас це дасть можливість університетам посилити дослідницьку складову в освітньому процесі.

В Україні скоротять кількість університетів

В Україні планують скоротити кількість закладів вищої освіти. У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що модернізація ВНЗ тісно пов'язана з демографічним чинником.

Зокрема, до кінця лютого в Україні має відбутися п'ять або шість об'єднань університетів.

Про те, чому скоротять кількість університетів та як це буде відбуватися, - читайте у матеріалі РБК-Україна.