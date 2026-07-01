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В Україні нові правила оплати військового збору: що варто перевірити всім ФОПам

14:56 01.07.2026 Ср
2 хв
Старі рахунки більше не є актуальними
aimg Ірина Гамерська
Фото: військовий збір потрібно платити по-новому (Getty Images)

З 1 липня 2026 року порядок зарахування військового збору змінився, а державна казначейська служба відкрила нові бюджетні рахунки. Платникам податків варто завчасно перевірити реквізити, щоб уникнути помилок при переказах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення податкової.

Як зазначається, з 1 липня 2026 року в Україні діє новий порядок зарахування військового збору. Тепер усі сплачені кошти спрямовуватимуться до спеціального фонду Державного бюджету України виключно для виплати грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Ці правила діятимуть до 31 грудня 2026 року.

У зв’язку зі зміною механізму зарахування коштів Державна казначейська служба України відкрила нові бюджетні рахунки.

Як уникнути помилок при оплаті

Щоб кошти не були зараховані помилково, обов'язково перевіряйте актуальні реквізити перед кожним платежем. Старі рахунки більше не є актуальними.

Де перевірити нові реквізити:

Перелік кодів класифікації доходів бюджету

Нові рахунки відкриті за наступними кодами:

  • 11011000 - військовий збір (загальний випадок).
  • 11011001 - військовий збір, що сплачується фізособами за результатами річного декларування.
  • 11011600 - військовий збір для окремих категорій платників (згідно з пп. 4 пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
  • 11011700 - військовий збір для ФОП на спрощеній системі оподаткування.
  • 11011800 - військовий збір для юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група).
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