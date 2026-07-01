В Україні нові правила оплати військового збору: що варто перевірити всім ФОПам

Як зазначається, з 1 липня 2026 року в Україні діє новий порядок зарахування військового збору. Тепер усі сплачені кошти спрямовуватимуться до спеціального фонду Державного бюджету України виключно для виплати грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Ці правила діятимуть до 31 грудня 2026 року.

У зв’язку зі зміною механізму зарахування коштів Державна казначейська служба України відкрила нові бюджетні рахунки.

Як уникнути помилок при оплаті

Щоб кошти не були зараховані помилково, обов'язково перевіряйте актуальні реквізити перед кожним платежем. Старі рахунки більше не є актуальними.

Де перевірити нові реквізити:

В Електронному кабінеті платника податків.

На офіційному сайті ДПС у розділі "Рахунки для сплати платежів".

Перелік кодів класифікації доходів бюджету

Нові рахунки відкриті за наступними кодами: