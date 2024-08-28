UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні немає жодної ГЕС, яка б не була атакована ворогом, - "Укргідроенерго"

Фото: в Україні немає жодної ГЕС, яка б не була атакована ворогом (t.me. Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Всі гідроелектростанції в Україні потрапили під удари ворога. Українські ГЕС втратили близько 40% генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироту в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день, на жаль, немає ні однією станції, яка б не атакована російським агресором. Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми розуміємо, що втрачаємо і втратили чимало", - сказав він.

За його словами, Каховська ГЕС була втрачена повністю, а ДніпроГЕС значно пошкоджена. Всі інші гідроелектростанції - у процесі відновлення.

"Що буде можливо відновити, ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогодні це питання складно, тому що як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. Ми плануємо одне, а ворог планує інше. Тому сьогодні прогнозувати щось дуже важко", - додав Сирота.

Він зазначив, що українські ГЕС втратили близько 40% генерації, а теплові станції - понад 80%. Ці джерела генерації є балансуючими для української енергетики, тому є дефіцит балансуючої генерації.

 

Загроза для Київської ГЕС

Київська ГЕС була ціллю ворога під час масованої атаки 26 серпня. Київська ОВА повідомила, що станція критичних пошкоджень не зазнала.

І місцева влада, і енергетики наголошують, що загроз для Київської ГЕС наразі немає, адже її не можна зруйнувати ракетами.

Детальніше про Київську ГЕС, її важливість та що буде з Києвом у разі прориву греблі - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська ГЕСГЭСЕнергетики