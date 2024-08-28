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В Україні немає жодної ГЕС, яка б не була атакована ворогом, - "Укргідроенерго"

Україна , Середа 28 серпня 2024 13:52
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В Україні немає жодної ГЕС, яка б не була атакована ворогом, - "Укргідроенерго" Фото: в Україні немає жодної ГЕС, яка б не була атакована ворогом (t.me. Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Всі гідроелектростанції в Україні потрапили під удари ворога. Українські ГЕС втратили близько 40% генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироту в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день, на жаль, немає ні однією станції, яка б не атакована російським агресором. Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми розуміємо, що втрачаємо і втратили чимало", - сказав він.

За його словами, Каховська ГЕС була втрачена повністю, а ДніпроГЕС значно пошкоджена. Всі інші гідроелектростанції - у процесі відновлення.

"Що буде можливо відновити, ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогодні це питання складно, тому що як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. Ми плануємо одне, а ворог планує інше. Тому сьогодні прогнозувати щось дуже важко", - додав Сирота.

Він зазначив, що українські ГЕС втратили близько 40% генерації, а теплові станції - понад 80%. Ці джерела генерації є балансуючими для української енергетики, тому є дефіцит балансуючої генерації.

Загроза для Київської ГЕС

Київська ГЕС була ціллю ворога під час масованої атаки 26 серпня. Київська ОВА повідомила, що станція критичних пошкоджень не зазнала.

І місцева влада, і енергетики наголошують, що загроз для Київської ГЕС наразі немає, адже її не можна зруйнувати ракетами.

Детальніше про Київську ГЕС, її важливість та що буде з Києвом у разі прориву греблі - у матеріалі РБК-Україна.

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Київська ГЕС ГЭС Енергетики
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