В Украине нет ни одной ГЭС, которая бы не была атакована врагом, - "Укргидроэнерго"

Все гидроэлектростанции в Украине попали под удары врага. Украинские ГЭС потеряли около 40% генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день, к сожалению, нет ни одной станции, которая не атакована бы российским агрессором. Более 130 ракетных ударов были нанесены по нашей генерации. Мы понимаем, что теряем и потеряли немало", - сказал он.

По его словам, Каховская ГЭС была потеряна полностью, а ДнепроГЭС значительно повреждена. Все остальные гидроэлектростанции - в процессе восстановления.

"Что будет возможно восстановить, мы еще не знаем. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодня этот вопрос сложный, потому что как не каждую неделю, то каждый месяц постоянно ракетные удары. Мы планируем одно, а враг планирует другое. Поэтому сегодня прогнозировать что-то очень трудно", - добавил Сирота.

Он отметил, что украинские ГЭС потеряли около 40% генерации, а тепловые станции - более 80%. Эти источники генерации являются балансирующими для украинской энергетики, поэтому есть дефицит балансирующей генерации.