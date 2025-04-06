UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Україні наступили весняні заморозки: як це вплине врожай

Фото: В Україні наступили весняні заморозки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні наступили весняні заморозки, які можуть вплинути на майбутній врожай. Аграрії готуються до змін погоди.

Про це в матеріалі РБК-Україна розповів еколог та геоботанік Яків Дідух.

На початку весни в Україні трималась аномально тепла погода, завдяки чому квітучі дерева мали всі шанси на запилення та формування майбутнього врожаю.

Однак різке зниження температур зруйнувало ці плани - ймовірно, цього року врожаю ранніх абрикосів не буде.

Еколог зазначає, що будь-які погодні коливання - це завжди ризик для агросектору. Та аграрії вже навчилися адаптуватися до кліматичних змін: висаджують різні сорти, щоб у разі втрати одного, інші могли дати врожай.

Позитивним моментом стали ранньовесняні дощі. Вони значно зволожили ґрунт, що вкрай важливо для збереження родючості землі та формування врожаю влітку.

Нагадаємо, що Міністерство аграрної політики України також дало свій прогноз щодо цьогорічного урожаю озимини та інших культур.

Читайте також про те, які рослини варто висівати на розсаду, а також, як без хімії зробити розсаду міцною та здоровою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаПогода в Україні