В Україні наступили весняні заморозки: як це вплине врожай

В Україні наступили весняні заморозки, які можуть вплинути на майбутній врожай. Аграрії готуються до змін погоди.
Про це в матеріалі РБК-Україна розповів еколог та геоботанік Яків Дідух.
На початку весни в Україні трималась аномально тепла погода, завдяки чому квітучі дерева мали всі шанси на запилення та формування майбутнього врожаю.
Однак різке зниження температур зруйнувало ці плани - ймовірно, цього року врожаю ранніх абрикосів не буде.
Еколог зазначає, що будь-які погодні коливання - це завжди ризик для агросектору. Та аграрії вже навчилися адаптуватися до кліматичних змін: висаджують різні сорти, щоб у разі втрати одного, інші могли дати врожай.
Позитивним моментом стали ранньовесняні дощі. Вони значно зволожили ґрунт, що вкрай важливо для збереження родючості землі та формування врожаю влітку.
Нагадаємо, що Міністерство аграрної політики України також дало свій прогноз щодо цьогорічного урожаю озимини та інших культур.
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