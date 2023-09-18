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До України направляються перші цивільні судна від початку війни

Понеділок 18 вересня 2023 21:01
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До України направляються перші цивільні судна від початку війни Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-прем'єра - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

"Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через російську агресію суден з портів Одеси, Чорноморська та Південного балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії", - повідомив він.

За словами урядовця, судна знаходяться під прапором Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Раніше тимчасовий коридор, який створили у Міністерстві інфраструктури спільно з військовими, використовувався для евакуації суден, які перебували в одеських портах на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Зокрема, з 15 серпня ним скористалось п’ять суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma.

Експерти, своєю чергою, називали створення тимчасового коридору серйозним проривом для країни, і наголошували: про повне розблокування можна буде говорити, коли кораблі не лише виходитимуть із українських портів, але й повертатимуться у них.

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