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В Украину направляются первые гражданские суда с начала войны

Понедельник 18 сентября 2023 21:01
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В Украину направляются первые гражданские суда с начала войны Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Первые гражданские суда воспользовались временным коридором в направлении украинских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьера - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

"После использования временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из портов Одессы, Черноморска и Южного балкеры Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африкиии и Аз", - сообщил он.

По словам чиновника, суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Ранее временный коридор, созданный в Министерстве инфраструктуры совместно с военными, использовался для эвакуации судов, находившихся в одесских портах на момент полномасштабного вторжения РФ.

В частности, с 15 августа им воспользовалось пять судов: контейнеровозы Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma.

Эксперты, в свою очередь, называли создание временного коридора серьезным прорывом для страны, и отмечали: о полной разблокировке можно будет говорить, когда корабли не только будут выходить из украинских портов, но и возвращаться в них.

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