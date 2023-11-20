В Україні можуть розширити компенсації в рамках "єВідновлення" для юросіб

За її словами, питання відновлення пошкоджених або знищених багатоквартирних будинків, які їх мешканці відновлюють самостійно, сьогодні не менш актуальне ніж в перші місяці війни, якщо не більше - після звільнення українських територій все більше українців повертаються в свої домівки і досить часто з’ясовується, що вони взагалі непридатні до проживання.

"У цьому контексті кейс ОСББ "Дуб-Ок" - баготоповерхівки, розташованої у місті Ірпінь Київського області, дуже показовий. Її мешканці самостійно відновлюють інженерні комунікації, місця загального користування і навіть фасад будинку. Це мільйони гривень їх власних коштів і держава не повинна бути осторонь. Такі громадяни теж заслуговують на компенсацію", - зазначила Шуляк.

Багатоповерхівка, про яку йдеться - одна з сотень тисяч жертв російської збройної агресії в Україні. 5 березня 2022 року прямо в неї влучив ворожий снаряд, в результаті чого було майже повністю знищено її останній поверх і пошкоджено газопровід, після чого зайнялася пожежа, що тривала 4 доби.

"Після цього будинок став абсолютно непридатним для проживання. Йдеться навіть не про окремі квартири. Йдеться про зруйновані інженерні комунікації, каналізацію, дах, вікна, перекриття, стелю, підлогу і навіть фасад. На ньому внаслідок влучання снаряда утворилася величезна тріщина, яка почала з часом збільшуватись. Через неї ми могли просто втратити наш будинок, тому, щоб не гаяти час, були змушені рятувати його самостійно", - розповів голова правління ОСББ "Дуб-Ок" Володимир Гусак.

За його словами, в перший етап ремонтно-відновлювальних робіт, який вдалося розпочати тільки у жовтні 2022 року, мешканці 5-поверхового будинку на 48 квартир, вклали 4 млн гривень власних коштів. Але згідно з кошторисом робіт, для повного відновлення будинку потрібно щонайменше 24 млн гривень. Тож ОСББ почало звертатися по допомогу до грантових фондів.

У лютому 2023 року подали заявку по програмі "ВідновиДім" до Державного фонду енергоефективності і вже в червні змогли отримати 7,1 млн гривень. Крім цього, ОСББ вдалося залучити фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії - йдеться про 12 млн гривень. Тому роботи продовжились і станом на середину листопада 2023 у будинку вже відбудовано зруйнований 5 поверх і дах, а також більше ніж на половину вдалося відновити фасаду та замінити всі вікна.

"Якщо фінансування буде надходити так, як заплановано, ми зможемо відновити будинок до літа 2024 року. Про повне відновлення з ремонтами в квартирах, звісно, не йдеться, але влітку мешканці могли б повернутися в будинок і приступили сами до цього. Ми дуже розраховуємо на це, тож звертаємось по допомогу до всіх", - наголосив Володимир Гусак.

Також він зауважив, що у процесі відновлення будинку проблеми виникали ледь не на кожному етапі. Спочатку з‘ясувалося, що далеко не всі мешканці мають можливість виділити на це необхідні кошти - йшлося щонайменше про 100 тис. гривень з кожної квартири.

Потім довелося змінювати підрядника, оскільки той, якого обрали на початку, не виконував роботи згідно з договором та виявився нахабним і недобропорядним. У зв‘язку з цим Гусак озвучив побажання про створення в Україні державного реєстру підрядних організацій, що забезпечило б державний контроль відповідної діяльності і певні гарантії якості виконуваних робіт.

Шуляк погодилась, що питання створення відповідного реєстру обговорюється в Україні вже не перший рік, оскільки в цьому є нагальна потреба і першим дієвим напрацюванням у цьому напрямку може бути база підрядників, які співпрацюють сьогодні з етапом "єВідновлення", який стосується ремонтів пошкодженого житла. Станом на 17 листопада, це близько 4400 компаній або ФОП, які надають послуги з будівництва, або ремонту та продають будівельні матеріали.

Також депутатка підкреслила, що кейс ОСББ "Дуб-Ок" - один з багатьох подібних по Україні, адже сотні і тисячі українських ОСББ стикалися і продовжують стикаються з аналогічною проблемою - необхідністю самостійно відновлювати свої багатоповерхові будинки, браком коштів на це і пошуком кваліфікованих та порядних і відповідальних підрядників. Тож у майбутньому цілком можливе розширення програми компенсацій "єВідновлення" так, щоб нею могли користуватися і юрособи.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року, в Україні почнуть виплачувати компенсації за ремонти, які громадяни, чиє житло постраждало від наслідків російської збройної агресії, зробити за власний кошт.

Загалом, станом на сьогодні українці подали 58 724 заяв на компенсацію за пошкоджене майно. З них погодили компенсацію по 26714 заявам на загальну суму в 2,561 млрд гривень.

Крім цього, подано 6139 заяв на компенсацію за знищене житло. Відпрацьовано вже 1475 заяв, за результатами чого сформовано 659 житлових сертифікатів на загальну суму у 1,39 млрд гривень. Перші житлові сертифікати, які можна буде обміняти на нове житло, українці почнуть отримувати наприкінці листопада.