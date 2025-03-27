В Україні можуть подешевшати близько 50% ліків, - нардеп

За словами народного депутата, наступний етап після зниження цін на 100 препаратів - формування референтного ціноутворення.

"Є задача – сформувати референтні ціни на лікарські препарати до 28 квітня. Буде вибиратися середня ціна, враховуючи приклади цін чотирьох країн. Після цього відбудеться створення Національного каталогу. Згідно Закона, всі препарати повинні бути включені до нього до кінця червня цього року. Так ми отримаємо граничну оптову ціну, до якої додамо встановлені МОЗ націнки для оптовика та аптеки, та отримаємо максимальну фінальну вартість, вище якої аптека не має права продавати. І я думаю, після цього знизиться вартість навіть більше, ніж на 200 препаратів. Гадаю, ми будемо бачити, що в ціні знизилися близько 50% наявних на ринку лікарських засобів", - сказав Сергій Кузьміних.

Політик вважає, що одним з ключових факторів, що впливав на підвищення цін на ліки до початку реформи, були так звані "маркетингові платежі".

"Основне, що сюди входить – це повернення коштів аптечним мережам за присутність на полицях, тобто за те, щоб вони продавали той чи інший препарат, який виводиться на ринок, умовний ібупрофен. Точно достеменно невідомо, який відсоток від ціни займав цей маркетинг. Хтось каже, що в середньому це було 12-15%. Деякі документи показують, що інколи маркетингові платежі доходили на окремий препарат до 60%. Аптечні мережі просили так званий "маркетинг", щоб допустити такі ліки до продажу у себе. Звісно, це все призводило до подорожчання ліків для споживачів", - підкреслив Сергій Кузьміних.

Нагадаємо, ціни на 100 лікарських засобів знизилися на 30% з 1 березня 2025 року. Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони на підставі декларації, поданої виробниками, дистриб'юторами та аптечними мережами.

Також раніше Сергій Кузьміних звернувся до прем'єр-міністра України з ініціативою створення єдиного реєстру фармацевтів та посилення контролю за кваліфікацією спеціалістів галузі.