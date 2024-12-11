ua en ru
Чт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україні може зупинитись єдиний завод, який виготовляє компоненти для броні: у чому причина

Середа 11 грудня 2024 21:06
UA EN RU
В Україні може зупинитись єдиний завод, який виготовляє компоненти для броні: у чому причина Фото: в Україні може зупинитись єдиний завод, який виготовляє компоненти для броні (facebook com) 
Автор: Юлія Бойко

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештували майно Запорізького феросплавного заводу. Без якої виготовлення спецсталей неможливе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет ТСН.

зазначається, що напередодні сюди приїхали детективи БЕБ із рішенням Шевченківського суду столиці - про проведення обшуків та вилучення бухгалтерських документів за період 2018-2022 років.

Справу пов’язують із діяльністю Нікопольського феросплавного заводу і його ухиленням від сплати податків. Але обшуки проводять - на Запорізькому феросплавному.

Детективи вилучили документи, а також арештували готову продукцію. Зокрема феросиліцій, сірковуглецевий феромарганець та металевий марганець. Цю продукцію використовують у виробництві твердих і надтвердих сплавів сталі. А металевий марганець - у виробництві броні.

Запорізький завод - єдиний в Україні виготовляє цю продукцію. Нині її постачання зупинене на невизначений термін. На підприємстві кажуть, що це може призвести до катастрофи із виробництвом металу в усій Україні.

"Ми виконали і почали готувати документи, але через деякий час детектив каже, що буде вилучати всю продукцію, яка є. Це може бути частина рейдерства, на сьогодні ми слабкі, дуже слабкі. Ледве виживаємо при всіх наших умовах, які є на сьогодні. Ми шукаємо, як бути корисними для наших людей. Ми утримуємо 1800 людей, 406 моїх робітників знаходяться на фронті. На сьогодні ми виплавляємо ті феросплави, які забезпечують виробництво металургійної продукції, що може використовуватися для військових – це броня, для будування мостів, переходів, несучих конструкцій. Це будівельна металургія, яка забезпечить нас після перемоги для відбудови України", - каже голова правління АТ "Запорізький феросплавний завод" Павло Кравченко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Бюро економічної безпеки
NEWS
Алгоритм дій незмінний. Зеленський відреагував на ракетні небезпеки
Алгоритм дій незмінний. Зеленський відреагував на ракетні небезпеки
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України