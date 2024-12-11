В Украине может остановиться единственный завод, производящий компоненты для брони: в чем причина

отмечается, что накануне сюда приехали детективы БЭБ с решением Шевченковского суда столицы - о проведении обысков и изъятии бухгалтерских документов за период 2018-2022 годов.

Дело связывают с деятельностью Никопольского ферросплавного завода и его уклонением от уплаты налогов. Но обыски проводят - на Запорожском ферросплавном.

Детективы изъяли документы, а также арестовали готовую продукцию. В частности, ферросилиций, сероуглеродный феромарганец и металлический марганец. Эту продукцию используют в производстве твердых и сверхтвердых сплавов стали. А металлический марганец - в производстве брони.

Запорожский завод - единственный в Украине производящий эту продукцию. В настоящее время ее снабжение остановлено на неопределенный срок. На предприятии говорят, что это может привести к катастрофе с производством металла по всей Украине.

"Мы выполнили и начали готовить документы, но спустя некоторое время детектив заявил, что будет изымать всю имеющуюся продукцию. Это может быть частью рейдерской атаки. На сегодня мы слабы, очень слабы. Едва выживаем в текущих условиях. Мы ищем способы быть полезными для наших людей. Мы поддерживаем 1800 человек, 406 наших сотрудников находятся на фронте. Сейчас мы выплавляем те ферросплавы, которые обеспечивают производство металлургической продукции, пригодной для военных нужд - броня, материалы для строительства мостов, переходов, несущих конструкций. Это строительная металлургия, которая станет основой для восстановления Украины после нашей победы", - заявил председатель правления АО "Запорожский ферросплавный завод" Павел Кравченко.