В Україні може знаходитися до 20% світових запасів титану, – геолог НАН

Україна має значний потенціал у видобутку титану та будівельного каміння, що може змінити ситуацію на глобальних ринках.

За оцінками геологів, наші запаси титану можуть становити до 20% світових, а це робить Україну одним із ключових гравців у видобутку цього стратегічного металу.

Хоча деякі міжнародні джерела стверджують, що частка України в світових запасах титану не перевищує 1%, насправді це далеко від істини. Українські родовища титану навіть за найгірших показників перевершують багато російських.

Будівельне каміння: потужний потенціал України

Не менш важливим є потенціал України в видобутку будівельного каміння, особливо таких порід, як граніт та лабрадорит.

Житомирщина, наприклад, є домом для близько 300 кар'єрів, що видобувають нерудні матеріали, які використовуються для будівництва та виробництва декоративних виробів.

Поліровані камені з цієї області користуються високим попитом для оздоблення інтер'єрів, а лабрадорити з іризацією різноманітних відтінків — це рідкість, яку шукають на міжнародному ринку.

Унікальні властивості українських лабрадоритів, особливо їх здатність створювати ефект іризації переливи кольорів - не зустрічаються в Європі. Такі породи можна побачити лише в деяких країнах, зокрема в Норвегії, що робить їх ще більш цінними для міжнародного ринку.