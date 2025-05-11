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В Україні може знаходитися до 20% світових запасів титану, – геолог НАН

Неділя 11 травня 2025 09:30
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В Україні може знаходитися до 20% світових запасів титану, – геолог НАН Фото: Україна володіє величезними запасами титану (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

Україна має значні запаси титану, які можуть становити до 20% світових. Окрім того, в Україні розвивається потужна індустрія видобутку будівельного каміння, зокрема рідкісних лабрадоритів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла доктор геологічних наук, завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.

Україна має значний потенціал у видобутку титану та будівельного каміння, що може змінити ситуацію на глобальних ринках.

За оцінками геологів, наші запаси титану можуть становити до 20% світових, а це робить Україну одним із ключових гравців у видобутку цього стратегічного металу.

Хоча деякі міжнародні джерела стверджують, що частка України в світових запасах титану не перевищує 1%, насправді це далеко від істини. Українські родовища титану навіть за найгірших показників перевершують багато російських.

Будівельне каміння: потужний потенціал України

Не менш важливим є потенціал України в видобутку будівельного каміння, особливо таких порід, як граніт та лабрадорит.

Житомирщина, наприклад, є домом для близько 300 кар'єрів, що видобувають нерудні матеріали, які використовуються для будівництва та виробництва декоративних виробів.

Поліровані камені з цієї області користуються високим попитом для оздоблення інтер'єрів, а лабрадорити з іризацією різноманітних відтінків — це рідкість, яку шукають на міжнародному ринку.

Унікальні властивості українських лабрадоритів, особливо їх здатність створювати ефект іризації переливи кольорів - не зустрічаються в Європі. Такі породи можна побачити лише в деяких країнах, зокрема в Норвегії, що робить їх ще більш цінними для міжнародного ринку.

Де в Україні є поклади металів

Нагадаємо, що в Україні є значні поклади рідкісноземельних металів, які мають велике значення для сучасних технологій. Головні родовища зосереджені в Житомирській, Черкаській областях та Східному Приазов'ї.

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