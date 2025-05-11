В Украине может находиться до 20% мировых запасов титана, - геолог НАН
Украина имеет значительные запасы титана, которые могут составлять до 20% мировых. Кроме того, в Украине развивается мощная индустрия добычи строительных камней, в частности редких лабрадоритов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.
Украина имеет значительный потенциал в добыче титана и строительных камней, что может изменить ситуацию на глобальных рынках.
По оценкам геологов, наши запасы титана могут составлять до 20% мировых, а это делает Украину одним из ключевых игроков в добыче этого стратегического металла.
Хотя некоторые международные источники утверждают, что доля Украины в мировых запасах титана не превышает 1%, на самом деле это далеко от истины. Украинские месторождения титана даже при наихудших показателях превосходят многие российские.
Строительный камень: мощный потенциал Украины
Не менее важным является потенциал Украины в добыче строительных камней, особенно таких пород, как гранит и лабрадорит.
Житомирская область, например, является домом для около 300 карьеров, добывающих нерудные материалы, которые используются для строительства и производства декоративных изделий.
Полированные камни из этой области пользуются высоким спросом для отделки интерьеров, а лабрадориты с иризацией различных оттенков - это редкость, которую ищут на международном рынке.
Уникальные свойства украинских лабрадоритов, особенно их способность создавать эффект иризации переливы цветов - не встречаются в Европе. Такие породы можно увидеть лишь в некоторых странах, в частности в Норвегии, что делает их еще более ценными для международного рынка.
Где в Украине есть залежи металлов
Напомним, что в Украине есть значительные залежи редкоземельных металлов, которые имеют большое значение для современных технологий. Главные месторождения сосредоточены в Житомирской, Черкасской областях и Восточном Приазовье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.