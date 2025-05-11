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В Украине может находиться до 20% мировых запасов титана, - геолог НАН

Воскресенье 11 мая 2025 09:30
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В Украине может находиться до 20% мировых запасов титана, - геолог НАН Фото: Украина обладает огромными запасами титана (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

Украина имеет значительные запасы титана, которые могут составлять до 20% мировых. Кроме того, в Украине развивается мощная индустрия добычи строительных камней, в частности редких лабрадоритов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.

Украина имеет значительный потенциал в добыче титана и строительных камней, что может изменить ситуацию на глобальных рынках.

По оценкам геологов, наши запасы титана могут составлять до 20% мировых, а это делает Украину одним из ключевых игроков в добыче этого стратегического металла.

Хотя некоторые международные источники утверждают, что доля Украины в мировых запасах титана не превышает 1%, на самом деле это далеко от истины. Украинские месторождения титана даже при наихудших показателях превосходят многие российские.

Строительный камень: мощный потенциал Украины

Не менее важным является потенциал Украины в добыче строительных камней, особенно таких пород, как гранит и лабрадорит.

Житомирская область, например, является домом для около 300 карьеров, добывающих нерудные материалы, которые используются для строительства и производства декоративных изделий.

Полированные камни из этой области пользуются высоким спросом для отделки интерьеров, а лабрадориты с иризацией различных оттенков - это редкость, которую ищут на международном рынке.

Уникальные свойства украинских лабрадоритов, особенно их способность создавать эффект иризации переливы цветов - не встречаются в Европе. Такие породы можно увидеть лишь в некоторых странах, в частности в Норвегии, что делает их еще более ценными для международного рынка.

Где в Украине есть залежи металлов

Напомним, что в Украине есть значительные залежи редкоземельных металлов, которые имеют большое значение для современных технологий. Главные месторождения сосредоточены в Житомирской, Черкасской областях и Восточном Приазовье.

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